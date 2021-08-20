 

Представитель Минцифры Баник: Мы хотим все налоговые услуги перевести в “Дію” и уже осенью запустим часть сервисов

20.08.2021, 19:26, Новости дня
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Он рассказал, что сейчас разработчики работают в первую очередь над услугами “по ЗАГСу” – это не только заключение брака, но и свидетельства о рождении и смерти, расторжение брака, выдача копий документов. 

Следующие направления – возможность подачи документов о выходе на пенсию и все, что с этим связано; социальные услуги, в том числе помощь одиноким матерям, работа с Государственной миграционной службой, чтобы можно было через приложение сменить место регистрации.

“Также мы хотим все налоговые услуги перевести в “Дію”. И уже осенью запустим какой-то пул сервисов”, – рассказал Баник.

По его словам, всего в стране 2,5 тыс. услуг, не учитывая ЖКХ. Работа, которую проводят в Минцифры, включает в себя упразднение некоторых справок и услуг, так что со временем их должно стать меньше. 

“Услуга в “Дії” никогда не появляется в том виде, в котором она существовала на бумаге. Вот пример – открытие ФЛП. В бумаге для открытия ФЛП на упрощенке было 58 полей, на портале – сначала 14, потом 12, 10, и теперь вообще услуга стала автоматической. Не более семи минут уходит на отправку заявления… То есть ключевая ценность в том, что мы максимально упрощаем получение услуги и оформление заявок”, – подчеркнул Баник.

Глава проекта “Дія” Баник: Через год после нас в РФ создали свое Минцифры – они идут за нами по пятам. Аналогичная ситуация в банкинге. Читайте полный текст интервью

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 17 августа 2021 года количество активных пользователей приложения превысило 6 млн, на портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”. 

6 августа вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение “Дія” победило в двух номинациях престижной премии Red Dot Design Award – за лучшее мобильное приложение и интерфейс.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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