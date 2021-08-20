“Черкассыгаз” вернут в госсобственность – Данилов

“Было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в государственную собственность предприятия “Черкассыгаз”, которого незаконным способом путем мошеннических манипуляций государство было лишено”, – заявил Данилов.

По его словам, Кабмин, СБУ, Госбюро расследований, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в течение месяца проведут проверку для утановления обстоятельств, в результате которых государство потеряло контроль над контрольным пакетом акций в учредительном капитале акционерного общества.

Контекст:

В декабре 2012 года пакет акций “Черкассы-Газ”, принадлежащий НАК “Нафтогаз Украины” сократился с 51% до 9,97%. В пресс-службе Фонда государственного имущества сообщили, что решение о приватизации госпакета акций правительством не принималось, и акции этой компании ФГИ не получал. В настоящее время “Нафтогаз” сохраняет за собой долю 9,97% акций в облгазе. Об этом сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

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