Ученые доказали возможность создания вакцины против всех коронавирусов сразу

Сингапурские исследователи сумели доказать возможность создания вакцины, эффективной сразу против всех типов коронавируса. Сделанное экспертами открытие поможет в разработке новых средств для противостояния инфекциям.

Авторитетное научное издание New England Journal of Medicine обнародовало материалы об исследовании сингапурских ученых. Представители Сингапурского Наццентра инфекционных заболеваний и Медицинской школы Duke-NUS проанализировали потенциальные возможности лечения одновременно всех видов коронавирусной инфекции, которые сейчас существуют на планете. Проанализировав антитела пациентов, вакцинированных препаратом Pfizer-BioNTech, исследователи установили возможности выработанного у них иммунного ответа. Он оказался способным противостоять не только SARS-CoV-2, но и целому ряду других коронавирусам, которые могут передаваться от животных людям.

Принадлежащие к группе сарбековирусов патогенны, используют специфические рецепторы ACE2, с помощью которых попадают в человеческие клетки. Сингапурские эксперты решили проверить гипотезу о возможности мРНК-вакцин бороться со всеми патогенами данного типа. По результатам исследования оказалось, что высокоуровневые антитела в своем широком спектре действия могут нейтрализовать, кроме известных вариантов, и сарбековирусы, обнаруженные у ящериц и летучих мышей. Именно они, как сообщают «РИА Новости», гипотетически способны к инфицированию человек.

Следовательно, делают выводы ученые, стратегия противодействия с помощью профилактических средств, в том числе и пансарбековирусам является правильной. Ранее перекрестная нейтрализующая активность антител ни разу не находила подтверждение. Поэтому открытие сингапурских специалистов имеет важнейшее значение для дальнейшей разработки противовирусных вакцин. Новые средства смогут предотвращать заражение в том числе патогенов, передаваемых человеку животными.

Источник: ria.ru