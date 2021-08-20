Тренды в макияже осени: много блеска, золота и влажных губ (главные акценты мейк-апа)

Когда приходит осень, в макияже появляются новые тренды. Вместо ярких акцентов приходят более спокойные тона, такие как нюдовые, шоколадные, бронзовые и серые. Безусловно, это не означает, что будет более скучным и унылым мейк-ап. Ведь визажисты предлагают разнообразные стильные решения в макияже даже с неяркими оттенками косметики.

Прохладной осенью будут актуальны тени с эффектом металлик, золотые акценты, помады темных оттенков, а также сексуальные smokey eyes. В нашей статье далее мы рассмотрим главные тренды в макияже. Эта информация будет полезна тем, кто хочет всегда иметь модный и красивый вид. Итак, какие тренды в макияже этой осенью? Об этом далее.

Акцент на губы

На пике популярности осенью будет цвет губ, который привлекает взгляды. Следует обратить внимание на такие оттенки помад – коричневые, красные. Такие тона удачно будут сочетаться с образами в холодное время года. Можно также попробовать разнообразить привычную палитру более интересными цветами, например, фуксией, черешневым или фиолетовым. Если хотите сделать более оригинальный макияж, то можете покрыть губы помадой в технике омбре.

Пастельные оттенки

Можно выполнить мейк-ап в пастельных нежных тонах. Например, это может быть персиковый, пудрово-розовый, ванильный, сиренево-голубой или фисташковый. Нужно отметить, что макияж глаз будет выглядеть женственно и изящно, если он выполнен с плавными переходами в пастельных тонах.

Блеска много не бывает

При создании осеннего макияжа не стоит бояться использовать глиттеры и блески. Особенно красиво будет смотреться вечерний макияж, если добавить сверкающие акценты на тело, губы и лицо.

Сияющая кожа

Данный бьюти-тренд остается популярным еще с прошлого сезона. Чтобы получить подобный эффект с блестящими переливами, стоит использовать шиммерную пудру или жидкий хайлайтер.

Эффект влажных губ

В такой холодный период, как осень, стоит еще тщательнее ухаживать за губами. Их следует дополнительно увлажнять. В такое время года стоит использовать не матовую помаду, а сияющие блески, бальзамы кофейных, карамельных и нюдовых тонов. Очень важно, чтобы влажный эффект на губах создавали эти продукты.

Золотые акценты в макияже

Осенью золото нужно использовать не только в одежде, но и в макияже. Для усовершенствования повседневного мейка или для придания сияния вечернему используйте золотую подводку, тени, а также помаду и хайлайтер с эффектом металлик.

Макияж глаза в технике “смоки айс”

Данная техника стала уже классической. Многие девушки ежедневно делают себе подобный макияж. Но визажисты предлагают по-новому интерпретировать данную технику. В наступающем сезоне можно будет делать дымчатый smokey eyes с графическим матовым пигментом в центре век. Такой макияж подчеркнет смелость, притягательность. Очень важно в данном случае тщательно растушевать переходы. Чтобы получить более чувственный вид, не стоит наносить несколько слоев туши на ресницы.

Заключение

Мы рассмотрели тренды в макияже на осень 2021 года. Выбирайте для себя подходящий и делайте стильный мейк-ап без особых усилий. Будьте красивыми всегда!