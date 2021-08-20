Малину нужно обработать. Как ухаживать за кустами, чтобы на следующий год был урожай

Ягоды малины созревают с июля по август. Наиболее поздние сорта могут радовать сладкими ягодками и в сентябре. Сезон созревания малины в самом разгаре, так что нужно со всей ответственностью подойти к уходу за кустиками. До сентября вы можете полноценно ухаживать за растениями. В этой статье мы расскажем, как это делать правильно.

Вы уже собрали урожай? Тогда самое время поухаживать за кустиками и подготовить их к зимовке. Следующие советы будут полезны как для малины, так и для смородины.

Удалите паутину

Первый шаг – удаление гнезд пауков. Сама по себе паутина не представляет опасности для растения. Однако в ней может зимовать тля, что представляет опасность для куста.

Сожгите пораженную листву

Все скрученные и больные листочки нужно незамедлительно удалить сразу же после сбора урожая. Они, скорее всего, поражены паразитами, которые могут погубить растение.

Срежьте слабые ветки

Без сожаления срезайте ветки, на которых растут маленькие и деформированные листья. На ослабленных ветках точно не будут расти хорошие ягоды. Непременно удаляйте все слабые ветки и оставляйте только самые сильные – на них будут расти крупные и вкусные ягоды.

Подкармливайте удобрениями

Перед началом холодов непременно подкормите кустик малины и черной смородины: пара ложек суперфосфата и ложка калия. Куст красной смородины побалуйте ложкой суперфосфата и двумя ложками калия. Если не вносить подкормку, на обильный урожай надеяться не стоит.

Поддерживайте оптимальный уровень влаги

Даже если вы уже собрали ягоды, почва около куста не должна пересыхать. Если в грунте будет недостаток влаги, листья начнут засыхать, что приведет к преждевременному сбрасыванию листвы. А это негативно сказывается на формировании корневой системы кустика. Опытные садоводы советуют регулярно поливать растения, особенно в период засухи.