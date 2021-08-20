 

Бывший спичрайтер Юрия Лозы рассказал о трудностях работы с Сергеем Шойгу

20.08.2021, 18:51, Разное
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Два месяца назад министр обороны России Сергей Шойгу поменял спичрайтера. Новым автором речей министра стал выпускник университета «Синергия» Раушан Калаев, который до этого работал на певца Юрия Лозу. Сегодня он поделился с журналистами своими впечатлениями о работе в министерстве обороны.

«Когда меня пригласили работать с министром, это был большой апофеоз для меня. Юрий Эдуардович  [Лоза] предупреждал меня, что будут трудности, но я его не послушал. Мне военная тематика знакома мало, я не служил в армии. Но и Сергей Кужугетович не служил, поэтому я думал, что всё будет вполне когерентно», – рассказывает Раушан.

Работая с Юрием Лозой, Раушан Калаев более трёх лет обеспечивал ему верхние строчки в рейтинге цитируемости СМИ. Его тексты публиковали крупнейшие издания, цитаты расходились по социальным сетям. То же самое произошло и с министром обороны, но бурная общественная реакция спичрайтера совсем не радует.

«Я не виноват, что плохо знаю военную проблематику. Но мне сказали, что перед выборами надо концентрироваться на высказываниях мирного характера, на позитивизме. Вот я и пишу про города в Сибири, избыточное потребительство россиян, а мне, ну, то есть министру, в комментариях пишут разную ненависть и критику», – сетует специалист.

Особенно беспокоит спичрайтера то, что ему дали всего две недели на написание новой военной доктрины Российской Федерации. Однако он надеется подготовить документ к сроку.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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