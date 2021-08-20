Полина Гагарина о новом этапе жизни: “Я чувствую себя свободной”

“Так легко стало вдруг дышать, просто в клетке сорваны замки. Прощай!”, – этими словами начинается новая песня Полины Гагариной “Вчера”, которую она представила публике сегодня. Новый трек, как и многие другие в репертуаре артистки, – это очень личная история для Полины. Как призналась Гагарина накануне презентации песни, эта композиция подвела черту между ее прошлым и будущим. Она не хочет больше страдать и в новой жизни чувствует себя легко и свободно.

Не хочу больше “страдать” – таким в начале лета был мой главный тезис и главное пожелание, когда мы собрались в студии и задумались о новом треке. Так вышло, что песни в моем исполнении удивительным образом становятся пророческим сценарием к последующим событиям моей жизни. В какой-то момент я очень четко это поняла и решила, что все, хватит. Трек #ВЧЕРА стал для меня чертой, которая отделила прошлое от настоящего.

Певица продолжила:

Сейчас я чувствую себя свободной, мне как будто легче дышать, для меня стали проще и понятнее многие вещи и от этого я чувствую уверенность в себе. Меня насквозь пронизывает чувство, что начинается совсем новый этап, и я смотрю на свой жизненный опыт, на прошлое, не с сожалением, а с благодарностью. Понимаю, что главная сила сейчас во мне, это ресурс, большой и интересный мир, к которому я всегда могу обратиться, и мне там будет хорошо, – написала Полина.

Песня-прощание, песня как манифест свободы, песня-танец получила и видеовоплощение. Премьера клипа на новую композицию также состоялась сегодня. Режиссером ролика стал опытный клипмейкер Алан Бадоев, с которым Полина уже сотрудничала дважды, вместе они выпустили видео на песни – “Выше головы” и “Нет”.

Полина меняется, она как река. Все ее творчество связано с тем, что она переживает в жизни. Она всегда в синергии с чувствами, которые наполняют ее в реальный момент времени. В этом клипе было очень важно отобразить ее новое настроение, внутренние порывы. Это совершенно новый портрет Полины Гагариной, который выстроен на грани эмоций – от смеха до абсолютно истязающего ощущения одиночества, но веры в завтрашний день. Весь клип состоит из многочисленных образов, они соединены большой автострадой, по которой мчится сама жизнь, – говорит режиссер и клипмейкер Алан Бадоев об этом работе. Съемки клипа шли около 20 часов, и, как говорят режиссер и исполнительница, без перерывов и пауз. В ролике Полина меняет целых восемь образов, которые отражают ее трансформацию, перерождение. Сначала Гагарина появляется в привычном нежном и женственном красном платье, а потом, как в калейдоскопе мелькают кадры дерзкой, смелой девушки то в сексуальном боди, то в ультракоротком в блестках платье, то в коротком – из латекса.

Как я любила без силы, память остыла, сожгла мосты и за все я простила. С виду был милым, но был пустым, говорил так красиво. Просто уйди, я сказала все, – поется в песне.

Гагарина уже сейчас называет новый трек любимым, и признается, что он ассоциируется у нее “со стремлением вперед и свободой”.

Напомним, что в 2014 году Полина Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. Первое совместное интервью о своих отношениях они тогда же дали HELLO!. Спустя три года у пары родилась дочь, которую родители назвали Мией. Но в прошлом году пара распалась – супруги подали на развод. В апреле этого года экс-супруги были впервые замечены вместе после расставания: вместе с дочкой они провели день в зоопарке.