 

Минюст внес «Дождь» в список иноагентов

20.08.2021, 18:22, Новости дня
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Телеканал «Дождь» и Istories fonds включены в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента по решению Министерства юстиции России.

В список внесли «ООО «Телеканал «Дождь» и юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике», передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства.

В июле интернет-издание The Insider было признано в РФ СМИ-иностранным агентом, в этот же список включены пять журналистов.



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