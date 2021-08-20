В учениях «Запад-2021» примут участие около 200 тыс. военнослужащих

Около 200 тыс. военнослужащих, около 80 единиц авиатехники и 15 кораблей будет задействовано в совместных стратегических учениях «Запад-2021», которые состоятся на территории РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября, сообщил первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

«Всего в учении на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей», – отметил Ильин, передает ТАСС.

По его словам, максимальное количество привлекаемого на учениях личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превысит 6 400 военнослужащих.

Стратегические командно-штабные учения «Запад-2021» пройдут на территории РФ и Белоруссии в сентябре. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

Ранее Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад-2021».

Кроме того, в юго-западной области Белоруссии создадут отдельный стрелковый батальон территориальных войск в рамках подготовки к совместным стратегическим учениям белорусских и российских вооруженных сил «Запад-2021».