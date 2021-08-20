Депутатов обяжут выполнять не менее 5% от предвыборных обещаний

В рамках стратегии «Едины с народом», направленной на увеличение доверия населения к органам власти, избираемым депутатам установят минимальные требования к выполнению предвыборных обещаний. В среднем воплотить в жизнь будет необходимо не менее 5-7% от объёма предвыборной программы.

«Если раньше избранный народом кандидат мог просто проигнорировать свои обещания – получил мандат и дальше хоть трава не расти, то теперь так уже не получится. Если обещал построить больницу – обязан заложить хотя бы фундамент, обещал посадить всех коррупционеров – пусть хотя бы начнёт негодующе на них смотреть, обещал вернуть пенсионный возраст к дореформенным показателям – снижай его хотя бы на пару месяцев, обещал поднять уровень культуры – сам прочитай Достоевского, ну или колобка хотя-бы» – поделился замыслом автор законопроекта Владимир Аксельрод .

За неисполнение обязательств депутаты будут подвергаться денежным штрафам и люстрациям. Также установлена и верхняя граница – исполнять свыше 17% от предвыборной программы не рекомендуется, так как тогда, по словам авторов законопроекта, «следующим кандидатам нечего будет обещать».

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