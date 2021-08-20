“Пример не очень хороший”. 48-летняя Наташа Королева позировала на постаменте памятника кошке

“За более чем 30 лет нахождения в шоу-индустрии я для себя вывела самую идеальную форму существования – кошка, которая гуляет сама по себе: где хочет, с кем хочет и как хочет! И главное, никогда ничего не воспринимать всерьез! Мяу”, – подписала она фото.

“Пример не очень хороший для молодежи. Влезть на инсталляцию – некрасиво.”, – отреагировали на публикацию пользователи сети.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица уехала в Москву, начав строить карьеру в шоу-бизнесе. Сейчас в дискографии певицы 11 альбомов.

С 2003 года артистка замужем за стриптизером Тарзаном (Сергеем Глушко). В 2002-м у них родился сын Архип.

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