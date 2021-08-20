“Девушка, вам лучше получить водительские права”. Пэрис Хилтон проехалась на самокате по своей квартире

В ролике 40-летняя светская львица едет из одной комнаты в другую, при этом одета она в короткое вечернее платье и черные туфли на высокой шпильке.

“Открыла новый способ передвижения по дому”, – говорит на видео Хилтон. “Если перед вами когда-нибудь встанет выбор между прогулкой или катанием на самокате… Выбирайте самокат”, – уточнила она в посте.

“И сколько вещей вы разбили [по дороге]?”, – поинтересовался в комментариях fernandogarciam1205.

“Весело”, – написала alysorrentino.

“Девушка, вам лучше получить водительские права”, – прокомментировал joelschipperofficial.

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Контекст:

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

Модель помолвлена с американским бизнесменом Картером Реумом. Они перестали скрывать отношения в феврале 2020 года. В мае 2021 года стало известно, что Хилтон запускает реалити-шоу, посвященное подготовке свадьбы с Реумом.

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