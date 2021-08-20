Тест: проверьте себя на знание фактов из жизни Ангелы Меркель

Ангела Меркель построила блестящую карьеру. Она – первая женщина на посту федерального канцлера страны. Скоро политик уходит на заслуженный отдых. К слову, через некоторое время канцлер Германии приедет в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Для Ангелы Меркель эта поездка станет прощальной в качестве канцлера,

В сентябре в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и избран канцлер. Им станет кандидат от партии, которая наберет больше голосов и создаст самую крупную фракцию в новом парламенте.

“Дни.ру” предлагает своим читателям пройти тест на знание фактов

из профессиональной жизни Ангелы Меркель. Жмите на кнопку ниже,

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результатом в комментариях и отправить тест друзьям. Удачи!