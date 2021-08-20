Мурашко назвал число привитых от коронавируса россиян

В РФ более 43 млн человек привиты от коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня вакцинировано в целом в стране более уже 43 млн человек, но этой цифры пока недостаточно. У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

Он также отметил, что в стране достаточно вакцин от COVID-19, нет ни одного региона, где запас был бы меньше чем на неделю. Мурашко уточнил, что к вакцинации 60% взрослого населения приближается Чечня, Белгород, Московская область и ряд других территорий.

Ранее сообщалось, что Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, обогнав Чукотку, следует из данных региональных властей.