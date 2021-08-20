Путин рассказал о несовпадающих взглядах с Меркель

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что их взгляды не всегда совпадали, но диалог всегда был нацелен на результат и поиск компромисса.

«Конечно, наши взгляды не всегда совпадали, но диалог между нами был откровенный, содержательный, нацеленный на поиск компромиссов, на решение самых сложных вопросов», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По словам Меркель, она рада диалогу между Россией и ФРГ.

«Мы на сегодняшний день очень рады, что между нами идет диалог и этот диалог конструктивный», – отметила канцлер.

Ранее в Кремле завершились переговоры Путина и Меркель, которые длились три часа. Отмечается, что лидеры планировали обсудить отношения РФ и Германии, коронавирус, ситуацию в Афганистане и минские договоренности.

Канцлер ФРГ в пятницу приехала в Москву с последней поездкой в Россию в этом статусе – в сентябре в Германии пройдут выборы в бундестаг, в которых она не будет участвовать. В пятницу Меркель провела встречу с Путиным, а 22 августа посетит Киев.

Перед началом переговоров канцлер ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.