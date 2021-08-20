Садальский назвал Гундареву уникальной актрисой, нишу которой не занять никому

28 августа Наталье Гундаревой могло бы исполниться 73 года, но навсегда останется 56. Коллега Стас Садальский посвятил актрисе видео на своем YouTube-канале, где признался, что является почитателем ее таланта. Он снялся вместе с Гундаревой в 6 картинах и считает, что на сцене и в кинематографе подобной уникальной артистки больше нет. На чем основано его убеждение?

Путь в профессию

Уроженка Москвы, Наталья Гундарева родилась в семье инженеров и готовилась стать проектировщицей. Однако в детстве она занималась во Дворце пионеров и очень любила театр. Виктор Павлов (народный артист РФ), который был знаком с девушкой, уговорил ее поступать в Щукинское училище. По его окончании Гундареву взял в театр им. Маяковского Андрей Гончаров, где она прослужила до конца жизни. У актрисы были разные периоды творческой жизни. Поначалу она играла только эпизодические роли, пока в очередь с Татьяной Дорониной не сыграла Липочку в пьесе А. Островского. После этого актрису признала вся творческая Москва, а себя Наталья до последнего часа будет считать, в первую очередь, театральной актрисой.

Для всех своя

В 70-е годы к ней приходит успех и в кинематографе: “Труффальдино из Бергамо”, “Сладкая женщина”, “Вас ожидает гражданка Никанорова”. У актрисы было уникальное качество – зрители ей безоговорочно верили. Для них она сливалась с персонажем, поэтому деревенские видели в ней такую же сельчанку из провинции, как они сами. Просто ей удалось покорить столицу, как Фросе Бурлаковой. Заводчанки считали ее своей, могли окликнуть через всю улицу, обнять, запросто пригласить к себе. Продюсер Малыгин вспоминает, что на съемках в Одессе с актрисой невозможно было пройти по рынку. Продавцы буквально задаривали ее урожаем со своих огородов.

Потрясающая самоотдача

Тот же Малыгин вспоминает, как в жаркий день на съемках Гундаревой стало плохо. Показатели давления зашкаливали – 270/150. Но актриса отказалась от госпитализации, потому что не хотела подводить съемочную группу. Это у нее было в крови. Работа прежде всего. Ради этого она однажды пожертвовала рождением ребенка, а потом всю жизнь страдала. Разве можно поверить, что у сыгравшей в “Однажды 20 лет спустя” многодетную мать Гундаревой никогда не было своих детей?

Ради интересной работы она никогда не отказывала даже начинающим режиссерам, снималась в малобюджетных картинах и, согласившись, никогда не подводила съемочную группу. У нее был самый высокий гонорар, но она не копила денег, тратя их на необходимые вещи и подарки. Могла после съемок оставить рублей 300 и попросить накрыть “поляну” для всех, кто был занят в картине.

Возмущение Садальского

А еще Гундарева была страстная, влюбчивая, доверчивая в отношениях. Но после расставаний никогда не мстила своим бывшим партнерам, не требовала с них денег, которые одалживала. В 1986 году она наконец-то обрела подлинное счастье в браке с коллегой Михаилом Филипповым.

В работе же Гундареву отличало прямодушие, решительность и принципиальность. Ходили слухи, что именно Гундарева последние годы “распределяла” роли в театре. Она не могла позволить, чтобы центральный образ в спектакле играл человек без таланта. Садальский образно говорит о том, что всем своим недоброжелателям и альфонсам актриса “мстила” новыми, гениально сыгранными ролями.

В день ухода из жизни знаменитости актер впервые вышел в прямой эфир нетрезвым. Садальскому стыдно до сих пор, но для него известие о смерти актрисы стало настоящим потрясением. Столько души, страсти, самоотдачи на сцене он не видел больше ни у кого. Когда в программе “Вечерний Ургант” Никита Михалков заявил, что нишу Гундаревой заняла его дочь Анна Михалкова, Садальский даже не стал комментировать. Для него никто не может даже приблизиться к уникальному таланту актрисы:

Наташа такая одна!