Для Козерога – пчела, для Рака – луна: украшения в виде чего может носить каждый знак зодиака для своей защиты
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Если вы хотите избавиться от дурных влияний, то знайте, что есть некоторые вещи, точнее аксессуары, которые вам в этом деле могут помочь. Далее мы расскажем, какое украшение кому из знаков зодиака подходит.
Овен – слон
Требуется много мудрости и терпения, чтобы иметь дело с людьми, у которых плохое настроение, а слоны обладают этими достоинствами. Всегда держите фигурку этого животного рядом с собой.
Телец – розовый кварц
Кварц способен гармонизировать вашу энергию и помогает противодействовать плохой энергетике.
Близнецы – красная нить
Красная нить и амулет в виде глаза защитят вас от плохих намерений злых людей. Вы можете носить это в виде браслета.
Рак – луна
Луна может светиться в темноте, поэтому она отлично подходит для отпугивания людей с темными намерениями.
Лев – зеркало
Кулон в форме зеркала – это то, что вам нужно, чтобы отразить дурные пожелания врагов.
Дева – морская ракушка
Ракушки могут чувствовать плохие флюиды вокруг вас точно так же, как вы слышите море в них.
Весы – гора
Амулет в виде горы перенесет вас на вершину и как можно ниже поставит тех, кто хочет вам навредить.
Скорпион – роза ветров
Роза ветров направит вас в нужном направлении, обезопасит от плохих мест и людей.
Стрелец – подсолнух
Подсолнухи всегда стремятся к солнечному свету, поэтому украшение с их изображением поможет скрасить ваши дни и избавит от негатива.
Козерог – пчела
Пчелы издают настолько громкое жужжание, что способны отогнать все плохое, что их окружает. Если вы наденете оберег или аксессуар в виде этого насекомого, будьте уверены, что вы всегда будете защищены.
Водолей – сердце
Любовь – самый мощный инструмент против плохой энергии. Возьмите с собой кулон в форме сердца, чтобы всегда держать его рядом с собой и тем самым усиливать его силу.
Рыбы – ключ
Ключи помогут вам избавиться от негативной энергии в вашей жизни. Потому что они преградят путь всем тем, кто хочет приблизиться к вам с плохими намерениями.
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