 

Для Козерога – пчела, для Рака – луна: украшения в виде чего может носить каждый знак зодиака для своей защиты

20.08.2021, 17:14, Разное
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Если вы хотите избавиться от дурных влияний, то знайте, что есть некоторые вещи, точнее аксессуары, которые вам в этом деле могут помочь. Далее мы расскажем, какое украшение кому из знаков зодиака подходит.

Овен – слон

Требуется много мудрости и терпения, чтобы иметь дело с людьми, у которых плохое настроение, а слоны обладают этими достоинствами. Всегда держите фигурку этого животного рядом с собой.

Телец – розовый кварц

Кварц способен гармонизировать вашу энергию и помогает противодействовать плохой энергетике.

Близнецы – красная нить

Красная нить и амулет в виде глаза защитят вас от плохих намерений злых людей. Вы можете носить это в виде браслета.

Рак – луна

Луна может светиться в темноте, поэтому она отлично подходит для отпугивания людей с темными намерениями.

Лев – зеркало

Кулон в форме зеркала – это то, что вам нужно, чтобы отразить дурные пожелания врагов.

Дева – морская ракушка

Ракушки могут чувствовать плохие флюиды вокруг вас точно так же, как вы слышите море в них.

Весы – гора

Амулет в виде горы перенесет вас на вершину и как можно ниже поставит тех, кто хочет вам навредить.

Скорпион – роза ветров

Роза ветров направит вас в нужном направлении, обезопасит от плохих мест и людей.

Стрелец – подсолнух

Подсолнухи всегда стремятся к солнечному свету, поэтому украшение с их изображением поможет скрасить ваши дни и избавит от негатива.

Козерог – пчела

Пчелы издают настолько громкое жужжание, что способны отогнать все плохое, что их окружает. Если вы наденете оберег или аксессуар в виде этого насекомого, будьте уверены, что вы всегда будете защищены.

Водолей – сердце

Любовь – самый мощный инструмент против плохой энергии. Возьмите с собой кулон в форме сердца, чтобы всегда держать его рядом с собой и тем самым усиливать его силу.

Рыбы – ключ

Ключи помогут вам избавиться от негативной энергии в вашей жизни. Потому что они преградят путь всем тем, кто хочет приблизиться к вам с плохими намерениями.



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