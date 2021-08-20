Красный Крест требует, чтобы ЧВК «Вагнер» перестала кормить пленных продукцией компании «Московский школьник»

Международный комитет Красного Креста направил предупреждение подразделениям ЧВК «Вагнер», размещённым в Центрально-Африканской республике. Если вагнеровцы не перестанут кормить пленных завтраками от «Московского школьника», их действия признают преступлением против человечности.

Сейчас в ЦАР, по оценкам ООН, действует две тысячи «вагнеровцев». Они помогают правительству страны справиться с повстанцами, желающими «возрождения султаната Дар-эль-Кути». Наибольшее количество пленных бойцы ЧВК взяли при атаке на города Бамбари и Нделе. На днях «Врачи без границ» обнаружили на территории одного из лагерей для пленных контейнеры с эмблемой компании «Московский школьник». Проверка подтвердила худшие предположения – захваченных исламистов действительно кормят содержимым этих контейнеров.

«Женевская конвенция 1949 года обязывает пленившую сторону не допускать бесчеловечного обращения с пленными. Предоставление пленным питания, опасного для здоровья – это грубое нарушение Конвенции. То, что мы знаем о продовольствии «Московского школьника», позволяет нам расценивать его использование как пытки», – заявил вице-президент МКК Жиль Карбоннье.

Официальных комментариев от ЧВК «Вагнер» пока не поступало, но в частных разговорах её руководители отмечают, что Женевские конвенции распространяются только на государства. Упоминаний о частных военных компаниях там нет, поэтому претензии Красного Креста направлены не по адресу. В ближайшее время ещё три лагеря пленных перейдут на питание от «Московского школьника».

Главным преимуществом «Московского школьника» вагнеровцы называют то, что благодаря ему «пленные не умирают от голода, но не имеют сил бежать».

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