Мнение: Зачем Меркель встречается с Путиным?
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Когда канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение прилеть в Россию и встретиться с Владимиром Путиным, обстановка в мире была совершенно другой. Можно было поговорить и об Украине с Беларусью, и о поставках российского газа в Европу, и про Навального…
Но тут в Афганистане произошло политическое цунами – страну захватили террористы…
Германия тоже приняла участие в эвакуации афганцев, опасающихся за свою безопасность. Но вывезла беженцев не в Германию, а в Узбекистан…
Об устройстве новой жизни афганских беженцах Путин и Меркель, наверное, тоже поговорят.
Но куда более серьезный разговор, думаю, предстоит о самом Афганистане. Ответы на вопросы Кто виноват? и Что делать?, не сомневаюсь, интересуют сегодня многих… Путин и Меркель – не исключение.
Ответ на первый вопрос, думаю, найдут быстро.
Куда сложнее – со вторым вопросом.
В воскресенье распоряжением Джо Байдена заморожены резервы афганского правительства, хранящиеся на банковских счетах, в золоте и в облигациях США. А это порядка 9,4 млрд долларов.
Очевидно, что Афганистан ждет взрывной рост инфляции, продолжение обнищания народа и рост потока беженцев из страны. Уже по земле. Миллионы афганцев могут устремиться в соседние Таджикистан, Туркмению, Узбекистан… Оттуда, возможно, в Россию.
России, понятное дело, это не нужно…
В общем, похоже, что Путин и Меркель будут говорить о том, что делать с Афганистаном и афганскими беженцами. Не до Украины им пока, и не до Беларуси…
На снимках: афганские беженцы, вывезенных немецкими самолетами в Узбекистан, фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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