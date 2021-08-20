Как Настасия Шубская и Александр Овечкин отпраздновали день рождения сына

Сергею Овечкину, старшему сыну известного хоккеиста Александра Овечкина и модели Настасии Шубской, на днях исполнилось три года. Мама поздравила сына в соцсетях, опубликовав как архивные, так и новые фотографии. А сегодня Настя поделилась фотоотчетом с грандиозного праздника, который она и Александр устроили по такому радостному поводу. Судя по кадрам, праздник удался.

Настасия Шубская и Александр Овечкин с сыном

Это был яркий, веселый и шумный детский день рождения, на котором взрослым отвели место восторженных наблюдателей. А посмотреть было на что, ведь программа была насыщенная – аниматоры не давали детям и пяти минут сидеть на месте. Были конкурсы, шарады, шоу мыльных пузырей, в котором, к слову, принял участие и папа именинника – Александр Овечкин.

Кульминацией праздника стал вынос торта – многоуровневый десерт с мультяшными персонажами из съедобной мастики получился настоящим шедевром кондитерского искусства, который удивил не только детей, но и взрослых. Поздравить Сергея Овечкина пришли друзья и родные семьи, в том числе и коллеги папы – спортсмены, а также родные мамы – отец Кирилл Шубский, сестра Анна Нахапетова, племянница Полина.

Старшему сыну Александра Овечкина Сергею исполнилось три года 18 августа. В этот день, рано утром мама именинника поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram новыми снимками сына. Настасия опубликовала серию снимков из семейного архива, показав, как Сережа выглядит сейчас и каким был в младенчестве.

Сергей Овечкин в младенчестве Александр Овечкин с семьей

Сергей Овечкин, первенец Александра и Настасии уже стоит на коньках и друзья родителей прочат Сергею Овечкину спортивную карьеру, уже сейчас называя его будущим чемпионом.

Александр Овечкин и Настасия Шубская – одна из самых образцовых звездных пар, к которой приковано внимание общественности и за чьей жизнью следят тысячи, в том числе и фанаты большого спорта. Они познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине, поженились в США в 2016-м, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве в День семьи, любви и верности – 8 августа 2017 года, и сами стали живым олицетворением этого праздника.

Как бы громко и пафосно это ни звучало, но рождение ребенка действительно переворачивает жизнь, с самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена; ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду,- признавалась Настя в интервью HELLO! в августе 2019 года.Помимо Сергея, в семье подрастает младший сын – Илье Овечкину исполнился год в конце мая.