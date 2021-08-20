 

Когнитивные способности ухудшаются с возрастом? Не все так просто

20.08.2021, 16:50, Разное
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По словам исследователей, ранее лишь небольшие научные работы показывали, что вопрос снижения когнитивных способностей с возрастом не так прост. Их статья бросает вызов современным представлениям по этому вопросу.

Португальские ученые оценили три отдельные составляющие когнитивных функций у 702 человек в возрасте от 58 до 98 лет:

  • Бдительность. Она обеспечивает внимание и готовность реагировать на полученную информацию.
  • Ориентировку – способность переключать ресурсы головного мозга на разные объекты в пространстве.
  • Исполнительное торможение – способность подавлять отвлечение от конфликтующих данных. Оно позволяет фокусироваться на важном.

Все эти составляющие зависят от разных участков мозга, генов и биохимических процессов. Ученые указывают, что это позволило им проверить работу различных систем мозга.

«Мы используем этих три процесса протекают постоянно. Например, когда вы ведете машину, бдительность срабатывает, если вы подъезжаете к перекрестку, ориентировка – когда вы переключаете внимание на неожиданные вещи, исполнительное торможение – чтобы отвлечься от щитов с рекламой», – сказал профессор Майкл Улман (Michael T. Ullman) из Джорджтаунского университета, соавтор исследования.

Исследование показало, что у пожилых людей страдает только бдительность. Ориентировка и исполнительное подавление, напротив, улучшаются.

Ученые предполагают, что ориентировка и исполнительное подавление – функции, которые улучшаются с практикой. Это связано с тем, что это простые функции, которые позволяют фокусироваться на отдельных объектах. Польза от практики в этом случае перевешивает последствия изменений в нервной ткани. В то же время, внимательность мало зависит от практики. Вероятно, поэтому она с возрастом не улучшается.

«Эти открытия не только меняют наш взгляд на то, как старение влияет на разум, но и могут привести к улучшению лечения людей с когнитивными расстройствами», – считает Улман.

Он добавил, что выводы исследования особенно важны в контексте быстрого старения населения.



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