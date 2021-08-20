Маск стал вторым в списке богатейших людей мира

Состояние Маска оценивается в $177,1 млрд. Он обогнал французского магната Бернара Арно, который занимал второе место.

Арно стал беднее почти на $21 млрд за последние два дня, так как акции его компании LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton упали на 12,6%. Сейчас его состояние оценивается в $175,5 млрд.

Самым богатым человеком в мире остается основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, его состояние – $185,2 млрд.

Контекст:

Forbes отмечает, что состояние Маска выросло более чем на $100 млрд за год благодаря необычайному росту стоимости акций Tesla. Во время пандемии стоимость акций компании упала, но уже 8 января этого года они выросли более чем на 1000% по сравнению с минимумом периода пандемии. Тогда Маск впервые стал самым богатым человеком в мире, обогнав Безоса, однако в последствии потерял первенство и опустился на третью строчку.

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