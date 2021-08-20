“Долго в декрете засиживаться не буду”. Родившая третьего сына Осадчая рассказала, когда состоится премьера нового сезона “Світського життя”

“Мое возвращение будет очень быстрым. Долго в декрете засиживаться я не буду. Новый сезон “Світського життя” стартует уже 5 сентября. Теперь мы будем выходить в 18.30 каждое воскресенье”, – заявила Осадчая.

Ранее передача выходила поздно вечером по субботам

ВИДЕОВидео: Сніданок з 1+1 / YouTube

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Имя для новорожденного родители руги еще не выбрали.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу.

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