“Власть в Киеве далека от реальности”. В ОП возмутились отказом Кличко прийти на заседание СНБО

“Господин Кличко, иронично скажу, очень креативный и смелый. Так или иначе, в очередной раз видеть комментарии Кличко о “проверке работ” на Подольском мосту чрезвычайно смешно. Как и любые другие его комментарии, касающиеся работы городского хозяйства. Что он там может проверять? Сколько денег “вывели” сегодня под прикрытием этого эпохального проекта?” – заявил Подоляк.

Поездку Кличко в Черниговскую область, на которую мэр сослался, объясняя, почему не успеет на заседание СНБО, советник председателя ОП назвал “отговоркой”.

“Отговорка о поездке в Черниговскую области ради мелкого пиарного задания – это только доказательство того, насколько власть в Киеве далека от реальности”, – подчеркнул он.

По словам Подоляка 2,5 часа “более чем достаточно”, чтобы вернуться в Киев из Черниговской области. Советник председателя ОП также выразил убеждение, что Кличко, как председатель КГГА должен быть сегодня в Киеве, “где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия”. Речь, вероятно, о снесении исторической усадьбы Барбана на улице Обсерваторной.

Контекст:

Сегодня, 20 августа, в Киеве состоится очередное заседание СНБО. Кличко заявлял, что Офис президента пригласил его на заседание, но он не сможет присутствовать, так как находится в Черниговской области.

Кличко не уточнил, сообщали ли ему, почему приглашают на заседание. Повестку дня СНБО официально не оглашали. СМИ писали, что на этом заседании Кличко могут уволить с должности главы КГГА. По данным шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной на сегодняшнее утро, кандидатуры на место Кличко не было, так как “покупать билет на войну никто не хочет”.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверял, что вопроса увольнения Кличко на повестке заседания СНБО нет.

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