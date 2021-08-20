 

Эксперт Гинцбург оценил темп развития коллективного иммунитета к COVID-19 в России

20.08.2021, 16:46, Разное
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Эксперт в области медицины и глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил темп развития коллективного иммунитета к COVID-19 в России. Он считает, что добиться необходимого уровня можно до конца года.
Для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы больше половины граждан вакцинировались. В настоящее время прививается всё больше жителей страны и поэтому не исключено, что уже в 2022 году РФ сможет избавиться от пандемии. При этом во всех регионах наблюдается рост числа тех, кто самостоятельно желает привиться одним из отечественных лекарственных препаратов.

В свою очередь ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины. Это свидетельствует о том, что РФ полностью обеспечивает спрос на необходимые препараты и даже возросшее число граждан, желающих привиться, не вызывает недостатка необходимых лекарственных средств. В частности, для вакцинации используются отечественные разработки «Спутник V» и «Спутник Лайт». Также безопасными являются «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которые также используются по всей стране, пишет интернет-издание NewInform.



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