Эксперт Гинцбург оценил темп развития коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Эксперт в области медицины и глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил темп развития коллективного иммунитета к COVID-19 в России. Он считает, что добиться необходимого уровня можно до конца года.

Для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы больше половины граждан вакцинировались. В настоящее время прививается всё больше жителей страны и поэтому не исключено, что уже в 2022 году РФ сможет избавиться от пандемии. При этом во всех регионах наблюдается рост числа тех, кто самостоятельно желает привиться одним из отечественных лекарственных препаратов.

В свою очередь ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины. Это свидетельствует о том, что РФ полностью обеспечивает спрос на необходимые препараты и даже возросшее число граждан, желающих привиться, не вызывает недостатка необходимых лекарственных средств. В частности, для вакцинации используются отечественные разработки «Спутник V» и «Спутник Лайт». Также безопасными являются «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которые также используются по всей стране, пишет интернет-издание NewInform.