Эксперты назвали 4 вида чая для уменьшения дискомфорта от переедания

Эксперты назвали 4 вида чая для уменьшения дискомфорта при вздутии живота из-за переедания. Речь идёт об отварах из мяты, куркумы, имбиря и фенхеля.

Мята является естественным антибактериальным и антиоксидантным лекарством из-за содержащихся в ней активных веществ и ментола. Она также успокаивает и расслабляет тело человека, улучшая пищеварение. После плотного обеда такой чай позволит в кротчайшие сроки избавиться от дискомфорта и расслабить кишечник для лучшего переваривания пищи. Похожие действия у чая из фенхеля. Само растение является спазмолитическим средством и будет препятствовать образованию ненужного воздуха в желудке и выводить образованные в процессе переваривания газы. Расслабляющее действие в этом случае зависит от анетола, содержащегося в составе семян. Он благотворно сказывается на слизистой оболочке желудка и кишечника.

Если же требуются более активные методы, и вздутие всё равно беспокоит, то в этом случае идеально подойдёт чай из имбиря. Он увеличивает моторику желудочно-кишечного тракта и активизирует ветрогонный эффект, способный быстро выводить образовавшиеся газы и воздух из желудка. В случае с куркумой аналогичные преимущества достигаются за счёт стимуляции выработки желчи в желудке и снижении воспалительных процессов. Несмотря на всю полезность вышеперечисленных видов чая, медики рекомендуют обратиться за помощью к диетологу перед введением в рацион этих напитков. Всё дело в существующих противопоказаниях и возможных аллергических реакциях на мяту, куркуму, фенхель или имбирь.

Источник: www.pravda.ru