 

Встречайте «Талибан 2.0» — Fox News придумал «новый стиль» для афганских радикалов

20.08.2021, 16:44, Новости дня
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В СМИ всё чаще высказывается мнение, что «Талибан» за 20 лет изменился. Команда Fox News сняла пародийный ролик о том, какими новшествами могло бы похвастаться афганское радикальное движение. При этом ничего утешительного для женщин и сексуальных меньшинств авторы пародии придумать не смогли.

Но что, если «Талибан»* и вправду изменился? Мне бы хотелось увидеть их новый стиль!

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Мы снова собираем «Талибанду»! Встречайте — «Талибан 2.0»! Прошло уже два десятка лет. Мы выросли! И мы рубим головы в правильном направлении!

Это не старая дедушкина террористическая организация. Вашего старого дедушку мы убили давным-давно!

Конечно, мы по-прежнему считаем женщин неполноценными. И мы по-прежнему ненавидим евреев, геев, христиан, индусов, иностранцев и (бейсбольный клуб. — ИноТВ) «Метс». Это называется равенство. Но теперь мы используем правильные (гендерные. — ИноТВ) местоимения, перед тем как вас убить. «Он умер». «Его смерть». Вот видите!

Наши местные офисы всегда открыты для инакомыслящих! И мы обещаем никогда не обходить дома в поисках вас.

MSNBC: Мы получаем от людей сообщения о том, что «Талибан» и его боевики ходили от дома к дому… Отрицаете ли вы эти обвинения?

СУХЕЙЛЬ ШАХИМ, официальный представитель «Талибана»: Да, я категорически это отрицаю. Это не «Талибан».
 
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Итак, подписывайтесь на нас в Twitter и YouTube. Нас они не подвергнут цензуре, потому что мы не критикуем выборы**!

И не забудьте вдарить по кнопке «Нравится», как по голове неверного!

Предупреждение: «Талибан 2.0» не может гарантировать права или безопасность представителей ЛГБТ, женщин, животных и вообще каких-либо живых существ.

Дата выхода в эфир 19 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.


** Намёк на блокировку аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях (прим. ИноТВ).



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