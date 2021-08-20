 

Visa попросила банки расследовать возможное завышение комиссий магазином Wildberries

20.08.2021, 16:36, Новости дня
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Международная платежная система Visa попросила банки-эквайеры, работающие с магазином Wildberries, расследовать возможное завышение комиссий, и пригрозила штрафами в случае наценок при покупке через Visa, сообщили источники на банковском рынке.

«Visa прислала письмо во все банки-эквайеры с просьбой расследовать ситуацию. В письме также указано, что из заявлений Wildberries и публикаций СМИ им стало известно, что площадка делает наценку 2% при оплате картой Visa. Платежная система подчеркнула, что если это действительно так, то это нарушение правил платежной системы», – сказал собеседник ТАСС.

В Visa предупредили, что в случае платежей с наценкой для банков могут быть введены штрафные санкции, указал он.

Ранее в Wildberries заявили, что зарубежные платежные системы начали давить на российские банки, это, по мнению ритейлера, является следствием того, что магазин решил предоставлять скидки при оплате картами «Мир», через SberPay и Систему быстрых платежей.

«Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», – цитирует сообщение магазина Rusbase.

По мнению Wildberries, это – недобросовестная конкуренция и попытка воспользоваться доминирующим положением на российском рынке.

Близкие к другим российским маркетплейсам собеседники Forbes на условиях анонимности сообщили, что удивились решением Wildberries.

«Международные системы руки никому не выкручивают. Все продолжают работать с ними. Никто в здравом уме не будет ссориться с Visa и Mastercard», – сказал сотрудник крупного онлайн-ретейлера. Также один из собеседников предположил, что демарш Wildberries может быть маркетинговым ходом или попыткой получить от платежных систем более выгодных условий.



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