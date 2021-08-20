 

Пропавшую в Смоленской области годовалую девочку нашли живой

20.08.2021, 16:36, Новости дня
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Годовалую девочку, которая пропала утром 17 августа в Смоленской области, нашли живой. Ребенок ушел из дома три дня назад.

«Подтверждаем, нашли девочку, вызвали скорую», –  передает ТАСС со ссылкой на региональный СУ СКР.

Предварительно установлено, что утром 17 августа малолетняя девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. В дальнейшем домой по адресу проживания она не вернулась. Было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Ранее в Тюмени нашли тело девочки, которая пропала в конце июня.



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