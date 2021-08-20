«Я водил невест знакомиться с мамой»: почему завидный жених, 39-летний Борис Корчевников, до сих пор не женат

Кто виноват в том, что Борис Корчевников по сей день не женат? Известный артист и телеведущий уже много лет ходит в статусе холостяка. Борис Корчевников, как правило, работает и занимается общественной деятельностью, а вот личную жизнь забросил.

Актер еще со времен съемок известного телесериала «Кадетство» считается одним из завидных женихов отечественного шоу-бизнеса. При этом личную жизнь знаменитость старается не выставлять на всеобщее обозрение. Как выяснилось, дело не только в скромности ведущего.

Родители против

Героем последнего выпуска передачи Бориса Корчевникова стал наследник Олега Газманова — Родион. Сын известного певца признался телеведущему, что в прошлом его мама весьма критически относилась ко всем его возлюбленным. Вероятно, по этой причине Родион все еще холост. Борис поддержал собеседника, объяснив тем же отсутствие жены: Я тоже водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!window.Ya.adfoxCode.create({ownerId:264496,containerId:”adfox_159487332569788321″,params:{p1:”clqta”,p2:”fvej”}}); Еще 4 года назад Корчевников делился, что до сих пор проживает в одной квартире с мамой. Елена Леонидовна тогда говорила, что мечтает уже как можно быстрее увидеть возле сына достойную кандидатуру, которая подарит ей долгожданных внуков. Вот только пока серьезные взаимоотношения с девушками у Бориса не складываются. К тому же мать телеведущего упоминала, что у Корчевникова очень сложный характер — это может быть тоже причиной, почему он все еще не женат. Религия Как известно, известный актер из религиозной семьи. Посещение церкви и соблюдение поста — важная часть жизни Бориса. Знаменитый телеведущий воспитывался одной мамой. И мама внушила ему, что отец ушел по его вине:Она мне говорила беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется: “Папа ушел, потому что ты плохо себя вел”. Правда, в настоящее время он на маму зла не держит. Обожает свою родительницу и считает, что каждая женщина решает сама, как воспитывать своих детей. Бывшая возлюбленная Известно, что знаменитый артист был в отношениях с Анной-Сесиль Свердловой. Они встречались целых восемь лет: Я встретил Аню в храме в тот период, когда только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви — это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому. Анна-Сесиль Свердлова и Борис Корчевников расстались 4 года назад. Российский телеведущий признавался, что очень долго не мог прийти в себя после этого. Интересно, что даже после разрыва артист отзывался о своей бывшей возлюбленной только как об искренней и достойной девушке. Кто знает, может, Корчевников уже планировал сделать предложение красавице, но родительница его переубедила? Прошло больше четырех лет, но отечественный телеведущий так и не встретил ту единственную, с которой мог бы создать крепкую семью. Да и времени на это катастрофически не хватает: Борис Корчевников постоянно работает.