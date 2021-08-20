Владимир Коренев, Константин Хабенский, Иван Охлобыстин: цитаты знаменитых актеров о любви, которые заставляют задуматься

Артистам нередко приписывают связи на стороне. Так, например, своей любвеобильностью прославились Козаков, Абдулов и Золотухин. Но есть среди знаменитостей и те, которые всю жизнь любили только одну единственную. Расскажем о троих отечественных артистах, чья верность одной женщине проверена временем.

Актеры о любви

Скорее всего, мало кто думал, что яркий артист окажется однолюбом. Но это остается фактом – Иван Охлобыстин вот уже двадцать шесть лет счастлив в браке с Оксаной Арбузовой. При этом предложение будущей жене актер сделал в первую неделю их знакомства.

Любовь — это когда макароны вкусные.

После свадьбы Арбузова оставила творческую карьеру и посвятила себя семье. У супругов шестеро детей: Савва, Василий, Евдокия, Варвара, Анфиса и Иоанна. Из всех детей только Василия заинтересовал кинематограф — парень выбрал профессию сценариста.

За всю совместную жизнь Иван Охлобыстин ни разу не был замечен в неверности. О жене актер отзывается, как всегда, с юмором. В одном из интервью Охлобыстин сказал, что никогда в жизни не разведется с Арбузовой, поскольку Оксана одна заменяет целый штат: от педагогов до уборщицы.

Трагедия Константина Хабенского

В конце девяностых артист познакомился с Анастасией Смирновой. Романтические отношения развивались неспешно, в 2000 году влюбленные узаконили отношения. Свадьбу они не праздновали, в ЗАГС пришли в обычной одежде.

Потеря любимой жены для Хабенского стала сильным ударом. Известно, что российский актер продал все имущество, потратил гонорары и занял денег, лишь бы спасти супругу. После этого Константин Хабенский почти все заработанные деньги отдавал на благотворительность. Благодаря ему больше ста пятидесяти детей были спасены от онкологии.

Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую… А другому не хватает жизни, чтобы любить одну-единственную.

Остался один с сыном

В 2007 году у супругов родился сын Ваня, и с этим событием пришла новость о смертельном заболевании Насти. Российским и американским докторам не удалось справиться с онкологией. 1 декабря 2008 года Анастасия умерла в Лос-Анджелесе. Константин очень тяжело переживал смерть жены и не верил, что снова сможет когда-нибудь полюбить. По словам близких, Анастасия была и остается самой большой любовью актера.

Когда-нибудь вы поймете, что доброта, нежность, ласка и забота — это проявления внутренней силы, а не слабости.

Известно, что через пять лет после смерти супруги у артиста начался роман с Ольгой Литвиновой, восемь лет назад они расписались. Пять лет назад личная жизнь Константина резко изменилась — у него родилась дочь Александра. Вторая наследница у Хабенского и Литвиновой появилась на свет в начале позапрошлого года.

Фанаты российского актера создали страницу в «Инстаграме», где публикуют фотографии и новости о нем. Звезда «Убойной силы» не приветствует социальные сети.

Владимир Коренев

Артист всю жизнь прожил с одной женщиной. Будущую жену Алевтину Константинову Владимир Коренев встретил в студенчестве, когда та обучалась на третьем курсе. Актер сперва не произвел на девушку впечатления. Потом Алевтина Константинова увидела, насколько Коренев умен и интересен: он очень увлекательно рассказывал и писал.

В 1961 году Алевтина стала супругой Владимира Борисовича. Интересно, что пожениться предложила Константинова, но, по словам артиста, он был к этому шагу готов. После ЗАГСа жена Коренева отправилась на работу в театр, а Владимир — во ВГИК. Курс знаменитого артиста уезжал на киносъемки в Финляндию. На личную жизнь занятость супругов никак не повлияла, влюбленные смогли сохранить чувства.

Любовь – это вечный страх потерять дорогого человека.

В этом браке родилась дочь, она пошла по стопам родителей и связала свою жизнь с творчеством. Алевтина, Ирина и Владимир Кореневы вместе работали в одном театре и были всегда неразлучны.

2 января этого года Владимир Борисович скончался. Причиной смерти народного артиста стала коронавирусная инфекция. Незадолго до этого знаменитый актер был госпитализирован.