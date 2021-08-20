Мнение: Путина заждались в Нижнем Новгороде

Собирался приехать в Нижний Новгород на утренней «Ласточке». Но, увы, все билеты оказались распроданы. Пришлось ехать ночным обычным поездом и приехать в город на рассвете….

Вот к чему бы это людям в рабочий день с утра ехать в Нижний Новгород? Может это как-то связано с тем, что завтра в городе ждут президента России, который вроде бы пригрозил заехать на празднование 800-летие города…

Уже сегодня в городе многокилометровые пробки. Завтра, видимо, будет еще хуже…

Но меня завтра в Нижнем уже не будет. Потому что сегодня в 14:30 состоится рассмотрение моей апелляционной жалобы на решение Верховного Суда Татарстана, отказавшегося отменять регистрацию кандидата в депутаты Ильи Вольфсона… Надеюсь, что сегодня суд примет законное и справедливое решение…

Разделить с Путины празднование 800-летия Нижнего Новгорода, увы, нет времени… Надо возвращаться в Татарстан, к избирателям…

PS Увы, и в Нижнем суд отказал в удовлетворении иска… Идем дальше! Верховный Суд России и Конституционный суд. Надо пройти этот путь до конца…

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