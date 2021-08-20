Мнение: О модном нынче одиночестве

Как ни борется Кремль за «скрепы», «духовность» и прочие традиционные ценности, но тлетворное влияние Запада всё смелее проникает в Россию. Подобно тому, как #СССР подточила изнутри возникшая у молодых тяга к американским джинсам, голливудским фильмам, десяткам сортов колбасы и прочему bubble-gum, сейчас история повторяется. Только теперь потребительство перешло в иную сферу.

И это ещё хуже, чем было: дефицит колбасы можно пополнить, а вот это…

Пишет на ФБ социолог Сергей Белановский:

Лет 15 назад ко мне пришла женщина с телевидения на предмет интервью о новых видах семей. Видимо, имелись в виду полиаморные, содомные, гомосексуальные и прочие сожительства. Я ответил под камеру, что такое есть, но основной тренд не в них, а в атомизации. Под действием урбанизации сначала распалась община, потом «большая» семья, сейчас распадается «малая» или нуклеарная. В итоге мы все разойдёмся по отдельным квартирам и так будем жить. Конечно, какое-то количество классических семей останется, но охват населения этой формой совместного жительства будет снижаться.

Прошли годы, и стало очевидным некоторое дополнение, а именно рост продаж сексуальных кукол, способных скрасить и, так сказать, легитимизировать жизнь в одиночестве. Причём, растут продажи не только женских, но и мужских кукол, о чём говорит реклама в интернете.

Читал в блоге некого молодого человека, бывшего в Японии, о его опыте общения с сексуальной куклой. Дело было так. Он зашел в секс-шоп и увидел обнаженную женскую секс-куклу в натуральную величину. Ради интереса подошел, обнял ее, и… на какую-то секунду забыл, что обнимает не настоящую женщину. Кожа, тактильные ощущения, запах, волосы – всё было, как натуральное. Раньше были жалобы, что секс-куклы пахнут резиной. Теперь этот недостаток устранили, и прогресс идёт дальше. В самом деле, зачем иметь проблемы с живым человеком, если можно обойтись без него?

Существует, наверное, три главных эволюционных причины человеческого коллективизма: производство (включая охоту), война и секс. О войне не знаю, производство становится все более индивидуалистичным. Вот и секс, возможно, становится более индивидуалистичным, как в физическом, так и в психологическом смысле этого слова («единение душ» исчезает). В отношениях между людьми всегда есть силы притяжения и отталкивания. Сейчас роль притяжения, как средства коллективного выживания, снижается. Роль отталкивания, соответственно, растёт.

Ну а размывание юридического понятия брака и в перспективе замена его гражданско-правовым контрактом лишь усилит тенденцию распада семьи и, возможно, доведёт ее до логического конца. Думаю, что и гендерное равенство ведёт в эту же сторону.

Таков, если вкратце, безотрадный прогноз маститого социолога: семья распадается, рождаемость снижается, человечество – особенно наиболее продвинутая и образованная его часть, белое городское население, начнёт сокращаться.

С точки зрения Homo Sapiens как вида, вероятно, здесь нет угрозы. Азиаты и африканцы, не вникающие в тонкости переживаний современного Homo Urbanis ещё долго будут работать на сохранение популяции. Просто в целом человечество станет чуть менее цивилизованным, когда носители западных знаний и западных ценностей мало-помалу вымрут, как мамонты. Либо найдут способ, как ассимилировать остающуюся дикарскую часть населения планеты и получить импульс к восстановлению численности.

Вопрос в том, что России и русским, находящимся в извечном раздрае между Востоком и Западом, ничего не светит ни при каком раскладе. И до конца века страна либо обезлюдеет, став лёгкой добычей, например, Китая. Либо ещё раньше будет покорена варварами из Средней Азии – и опять-таки вольётся в Китай. Таков, стало быть, финал особого русского пути?

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