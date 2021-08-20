 

Замана: США не передают нам свои секретные технологии, потому что при нашем режиме секретности они имеют все шансы сразу оказаться в России

20.08.2021, 15:54, Новости дня
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“Один из специалистов руководством Министерства обороны Украины во время проведения военной экспертизы в прокуратуре был лишен допуска к гостайне за нарушение режима секретности. Однако несмотря на это прокуроры не лишили этого горе-специалиста доступа к секретным документам и дали ему возможность составить и подписать экспертное заключение с секретной информацией. Офис генерального прокурора официально ознакомлен с данной информацией, однако никто из прокуроров, виновных в нарушении режима секретности, не лишен допуска к гостайне, не уволен с должности и не привлечен к ответственности”, – сказал Замана.

Он отметил, что проблемы с сохранением секретных данных в Украине не решили, даже несмотря на войну с Россией.

“Видимо, только в нашей стране можно разглашать гостайну и передавать закрытую информацию об обороне Украины стране-агрессору безнаказанно. Идет восьмой год войны, а в нашем тылу в интересах РФ такое творится… Я теперь понимаю, почему США не передают нам свои секретные технологии для производства оружия и новейшие образцы вооружения. При таком режиме секретности это все сразу имеет все шансы оказаться в России”, – подчеркнул Замана.

Замана: Прокуроры направили Януковичу в Россию документ с информацией ограниченного доступа. Его не лишили допуска к гостайне? Читайте полную версию статьи.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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