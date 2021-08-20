 

Великобритания ввела санкции против семи предполагаемых отравителей Навального

20.08.2021, 15:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Под санкции попали россияне Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Станислав Макшаков и Алексей Седов. Им заморозят счета и запретят въезд в страну.

Все они, кроме Седова, ранее фигурировали в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. По данным СМИ:

Алексей Александров – сотрудник ФСБ с 2013 года, ранее работал военным врачом;
Владимир Паняев – сотрудник Института криминалистики ФСБ, соучредитель компании, занимающейся газовым оборудованием до этого работал в погранслужбе ФСБ, жил в одном доме с Навальным;
Иван Осипов – сотрудник ФСБ, ранее работал врачом;
Владимир Богданов – генерал-майор, возглавляет Центр специальной техники ФСБ и является замдиректора научно-технической службы ФСБ, бывший начальник Института криминалистики;
Станислав Макшаков – полковник, военный ученый, ранее работавший в закрытом военном городке Шиханы-2, где до 2017 года велись разработки новых форм химического оружия, в том числе нервно-паралитических агентов типа “Новичок”.

Седов в расследовании журналистов не фигурирует. Он с 2006 года занимает должность главы Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ (ее еще называют “2-я служба ФСБ”). Власти Великобритании объясняют внесение его в список тем, что Седов, будучи главой “2-й службы ФСБ” отвечает за деятельность, проводимую этим подразделением, и может быть связан с теми, кто отравил Навального.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области РФ, в городе Покров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.10 / Кандидат в мэры Винницы Кудлаенко: Власти города должны обеспечить учителям страхование на случай COVID-19

05.10 / Алиев потребовал включить Турцию в процесс урегулирования в Карабахе

15.07 / Наблюдателей от ОБСЕ не позвали на выборы президента Белоруссии

16.08 / Власти Нью-Йорка собрались обязать детей носить маски в школе

24.07 / “Мы раздели Лукашенко, сделали его изгоем”. Оппозиционер Цепкало дал первое интервью после побега

29.09 / Врачи из США заинтересовались вакциной «Спутник V»

29.08 / Экс-президент Афганистана рассказал о серьезных ошибках США

25.11 / На Москве-реке обнаружили масляное пятно

09.01 / В Италии в реке нашли мертвой украинку

28.12 / В Германии завершили строительство участка “Северного потока – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика