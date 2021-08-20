Глава полиции Черновицкой области подал в отставку

Дмитриев заявил, что за три года его руководства Черновицкая область была самой безопасной в Украине.

“За это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения – без “смотрящих”, без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины”, – написал он.

Дмитриев поблагодарил коллег из других ведомств за сотрудничество и пообещал, что продолжит “неутомимо прилагать усилия для благосостояния государства, правопорядка в обществе и покоя граждан”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2007273152761911&id=100004377362101

Контекст:

13 июля 2021 года Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Министерство возглавил глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Кабинет Министров Украины после отставки Авакова уволил нескольких его заместителей, в том числе Антона Геращенко и Сергея Ярового.

В августе в отставку ушли также главы полиций Киева и Харьковской области.

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