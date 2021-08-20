Названа предельно допустимая доза сахара в сутки

В «Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии» назвали предельную дозу сахара в сутки. Специалисты рекомендуют сократить допустимую норму потребления и предложили эффективную замену сахарам.

Различные виды сахаров являются важным продуктом для питания организма энергией. Однако слишком большое количество этого ингредиента может серьезно навредить здоровью, спровоцировав ряд опасных заболеваний. Старший научный сотрудник российского ФИЦПБ Алла Погожева назвала предельную дозу сахара, которую можно употреблять в сутки без риска ухудшения функциональности органов и систем.

В первую очередь, следует учитывать все типы сахаров, содержащихся в разнообразных продуктах питания. Это не только сахар, добавляемый человеком в кофе или чай, но и вещества-подсластители, которые применяются при производстве печенья, газированной воды, соков и т.п. Выбирая товары в магазине, следует обращать внимание на наличие и количество крахмальной патоки, меда, сахарозы и глюкозо-фруктозного сиропа.

И в России, и за рубежом преимущественно допустимой нормой считается 10-процентная порция сахара от общего числа калорий в сутки. Это составляет примерно 50 грамм, хотя среди медиков давно высказывается мнение о необходимости уменьшить и эту дозу как минимум вдвое. Не так давно специалисты Министерства здравоохранения РФ предложили снизить указанную норму до 22 граммов.

В пределах этих цифр потреблять сахар могут не только здоровые люди, но и лица с теми или иными заболеваниями. Исключение составляют больные ожирением, расстройствами метаболизма или сахарным диабетом. В случае с гипогликемией, при которой темнеет в глазах, Алла Погожева рекомендует пить сладкий чай. В целом же сахар можно заменить полисахаридами, поскольку в них есть много пищевых волокон. Ими богаты цельнозерновые продукты, овощи и фрукты, которые следует добавить в рацион.

Источник: rg.ru