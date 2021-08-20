 

Ученые: Коллективный иммунитет против коронавируса сформируется ещё не скоро

20.08.2021, 15:52, Разное
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Британские учёные рассказали, что коллективный иммунитет против коронавируса сформируется ещё не скоро. Эксперты раскрыли причины такой ситуации, назвав условия, необходимые для изменения ситуации.
Распространившийся по всему миру коронавирус сделал необходимым разработку лекарственных средств и вакцин от COVID-19. Однако все попытки достичь коллективного иммунитета пока не увенчались успехом. Причины этого, как утверждают британские исследователи, кроются сразу в нескольких факторах.

Последние данные относительно статистики заболеваемости и кампаний вакцинации говорят о том, что даже полный курс прививок не гарантирует защиты от коронавируса. Коллективный иммунитет состоит в том, что большое количество людей с антителами способствует защищенности от инфицирования и привитых, и отказавшиеся от вакцинации граждане. Однако сейчас оказалось, что люди, сделавшие оба укола также, как и остальные, могут как заразиться, так и заразить.

Главным же фактором эксперты называют мутации COVID-19, и, прежде всего, появление штамма «Дельта». Он более заразный и имеет иную симптоматику, поражая не только пожилых, но и молодежь. Пока ситуация не станет иной, достижение коллективного иммунитета является невозможным.

Источник: www.ferra.ru



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