 

Филипп Киркоров появился на «Новой волне» с сумочкой LV за 2,5 миллиона рублей

20.08.2021, 15:52, Разное
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Филипп Киркоров отметился на красной дорожке «Новой волны» в Сочи с сумочкой от бренда LV стоимостью 2,5 миллиона рублей. Дебютировать артист решил в зеленой рубашке с принтом, в белых брюках, с морковкой и самолетом.
19 августа в Сочи в очередной раз открылся фестиваль «Новая волна». Поддержать молодых исполнителей на конкурсе и заодно показать свои новые творческие достижения собрались звезды не только из России, но и из ближнего зарубежья. Филипп Киркоров решил продемонстрировать зрителям не только свои новые песни, но и новые looks, привезя на песенный праздник сразу несколько образов. Дебютировать на красной дорожке артист решил с морковкой и самолетом.

Перед многочисленными поклонниками Киркоров предстал белых штанах-рванках и зеленой рубашке от Louis Vuitton с фирменным принтом. Дополняли стильный образ кошелек в форме моркови и сумка в виде самолета от того же бренда. Причем она имела, как и настоящее воздушное судно, крылья и даже шасси.

Но самым шокирующим многие посчитали даже не внешний вид любящего эпатировать публику селебрити. Как оказалось, стоимость аксессуара от LV составляет 39 тысяч долларов США, то есть, порядка 2,5 миллионов рублей. На все претензии относительно траты таких больших денег Филипп Бедросович отвечает, что накопил средства за два года пандемии. Селебрити долго ждал момента «выгулять» свои приобретения, и «Новая волна» стала для этого прекрасным поводом.

Источник: ria.ru



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