Учебный год для школьников начнется в очном режиме

20.08.2021, 13:13, Новости

Теги: Здравоохранение, Образование

1 сентября для 18 810 рыбинских школьников начнется новый учебный год.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала очный формат начала нового учебного года. Позицию уполномоченного разделяет Минпросвещения РФ: 1 сентября дети придут в классы и встретятся со своими учителями.

В новом учебном году рыбинские школы продолжат работать в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений. 1 сентября не станет исключением. Как и год назад праздничные линейки в учебных заведениях будут организованы только для первых и одиннадцатых классов. Время и место проведения праздника каждая школа определяет самостоятельно.

— Родителей приглашаем, но при этом просим воздержаться от посещения линейки всеми взрослыми родственниками — бабушками, дедушками, тетями, дядями. Отказались школы и от традиции, когда на праздник приглашали гостей. Учитывая ограничения, линейки будут проходить только в присутствии педагогов, работников школы, детей и родителей. Конечно, большинство учебных организаций запланировали проведение 1 сентября на школьных дворах, но это если позволит погода, — прокомментировала первый заместитель директора департамента образования Светлана Смирнова.

Для всех остальных школьников пройдут праздничные классные часы, которые будут посвящены году науки и техники.

Пресс-служба администрации Рыбинска