 

Абдулла встретился со старейшинами и командирами не подконтрольной «Талибану» провинции

20.08.2021, 15:42, Новости дня
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Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла встретился со старейшинами и командирами единственной не подконтрольной талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ как террористическое) провинции Панджшер.

Абдулла сообщил, что провел «переговоры и обмен мнениями с учеными, старейшинами и командирами провинции Панджшер», передает РИА «Новости».

О темах переговоров он не сообщил.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.



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