Россия опровергла заявление Мадрида о непредоставлении документов для захода в порт Сеуты

Российское посольство в Испании опровергло заявление испанского МИД о том, что российская сторона не предоставила необходимые документы для захода в порт Сеуты двух военных кораблей.

«Относительно планировавшегося захода российских военных кораблей «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» в испанский порт Сеута сообщаем, что на запрос посольства о предоставлении такой возможности МИД Испании информировал, что для положительного решения этого вопроса нужно представить данные о пункте, куда проследуют корабли после захода в испанский порт Сеута. Необходимые сведения были оперативно предоставлены», – заявили в посольстве, передает РИА «Новости».

Ранее в МИД Испании заявили, что такие документы не были предоставлены. При этом в ведомстве добавили, что как такового отказа в заходе кораблей не было, речь идет о непредоставлении документации – это общее правило для всех судов, которые заходят в этот порт.

Напомним, по данным газеты Pais, МИД Испании не позволил российским военным кораблям совершить стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. По данным издания, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». Испанское Минобороны не видело никаких препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода и в итоге отклонил заявку.

Капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев объяснил газете ВЗГЛЯД отказ Испании пустить корабли ВМФ РФ в Сеуту.