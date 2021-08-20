Установлен переживший массовые убийства нацистами детей в Ейске воспитанник детдома

Найден выживший при массовых убийствах нацистами воспитанников детдома в Ейске Климентий Тен, его удалось найти фонду Александра Карелина после работы с рассекреченными ФСБ документами по расследованию трагедии, сообщили в организации.

«Климентий Тен чудом избежал участи своих однокашников по причине того, что находился на сельхозработах на поле, где воспитанники детского дома убирали урожай. В 1943 году К. Тен был очевидцем эксгумации останков детей Чрезвычайной государственной комиссией и принимал участие в их опознании по останкам одежды, личным вещам (марки, игрушки, костыли)», – цитирует сообщение фонда РИА «Новости».

Глава фонда, сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Карелин вместе с ответственным секретарем Поискового движения РФ Елены Цунаевой поедут в школу-интернат, где жили и учились дети до того, как карательное подразделение «зондеркоманда СС-10А» посадила их в душегубки и закопала в противотанковом рву за городом.

Они также возложат цветы к памятнику детям на Старом кладбище Ейска и передадут Ейскому историко-краеведческому музею фотографии из личного архива Климентия Тена.

Согласно рассекреченным в 2019 году ФСБ архивам, для исполнения карательных операций против советских граждан в Краснодарский край в 1942-1943 годах была направлена зондеркоманда СС 10а, возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры. В результате одной из таких операций было совершено массовое убийство воспитанников детского дома Ейска.

В 2019 же году по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году было возбуждено уголовное дело по статье «геноцид».