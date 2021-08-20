Тридцать лет неприязни: почему враждуют Лариса Гузеева и Елена Яковлева

Как поговаривают в шоу-бизнесе, конфликт двух любимиц публики начался в далеком 1989 году. В один запутанный клубок сплелись актерские притязания Ларисы Гузеевой и ревность. Камнем преткновения стал харизматичный Дмитрий Нагиев.

“Интердевочка” прошла стороной

По признанию самой Ларисы Гузеевой, яблоком раздора между ней и Еленой Яковлевой стал культовый фильм “Интердевочка”. Бессменная ведущая программы “Давай поженимся!” решила, что роль валютной проститутки идеально ей подходит, и претендовала на то, чтобы сыграть Таню Зайцеву.

На момент начала съемок Ларисе было 30 лет, она была экспрессивна, чрезвычайно хороша собой и уже зарекомендовала себя как неплохая актриса. Но режиссер Петр Тодоровский сразу же отверг кандидатуру Гузеевой. По слухам, причиной стал скандальный характер актрисы: режиссер предпочел взять на главную роль Елену Яковлеву, несмотря на ее интеллигентность, которая часто мешала в съемках откровенных сцен. Именно тогда Лариса Гузеева затаила неприязнь и обиду на более удачливую соперницу.

Закулисные страсти

Второе столкновение интересов Яковлевой и Гузеевой произошло уже на любовном фронте – актрисы не поделили Дмитрия Нагиева. Ни для кого не было секретом, что у Нагиева и Гузеевой был непродолжительный, но очень бурный роман, и даже наличие официального брака с обоих сторон их не смутило. Когда Нагиев и Яковлева стали сниматься вместе в сериале “Каменская”, то поползли слухи об их любовной связи, несмотря на то что Дмитрий на тот момент также не был холостяком, а Елена Яковлева уже была замужем за Валерием Шальных.

Актеры яростно отрицали этот факт, утверждая, что находятся в хороших отношениях и не более. Видимо, ревнивую Ларису Гузееву это не убедило. С тех пор Яковлева и Гузеева относятся друг к другу довольно-таки прохладно и предпочитают не обсуждать этот конфликт с прессой.