Убираем с лица шрамы и темные следы от акне. Поможет эффективный домашний рецепт на основе меда и зеленого чая

В настоящее время прыщи являются очень серьезной проблемой как у женщин, так и у мужчин, так как они оставляют следы и пятна на лице. Для решения проблем с кожей не всегда нужны дорогостоящие кремы. Предлагаем вам попробовать рецепт домашней маски, которая поможет вам быстро и безопасно для здоровья и кошелька убрать постакне с лица.

Преимущества домашней косметики

Маска для лица состоит только из натуральных полезных ингредиентов. Антибактериальные свойства зеленого чая помогают предотвратить появление высыпаний, а также уменьшить шрамы от прыщей. Также после регулярного применения маски снижается жирность кожных покровов. Рисовая мука обладает осветляющими свойствами, что помогает восстановить нормальный цвет лица. Третий ингредиент – это мед, который увлажняет кожные покровы и способствует исчезновению темных следов от акне.

Как приготовить и применять натуральную маску

Смешайте все натуральные ингредиенты в следующих пропорциях:

1/4 стакана крепкого охлажденного зеленого чая;4 ст. л. рисовой муки;1 ст. л. жидкого меда.

Возьмите один пакетик зеленого чая и опустите в горячую воду на 10 минут. Когда вода остынет, выбросьте чайный пакетик и перелейте зеленый чай в миску. Если чая в пакетике нет, то вы вполне можете использовать рассыпной зеленый чай, что будет еще лучше.

Потом в рисовую муку добавьте жидкий мед и хорошо перемешайте до образования однородной смеси. Теперь добавьте туда немного крепкого зеленого чая. Хорошо перемешайте и нанесите эту маску на лицо на 10 минут.

Потом ополосните лицо чистой водой. Делайте такую маску 3-4 раза в неделю.

Если у вас нет рисовой муки, то вы можете сделать ее самостоятельно. Просто засыпьте рис в кофемолку и измельчите.

Уже после первой недели использования осветляющей маски вы заметите положительные результаты. Кожа станет увлажненной, гладкой, уменьшатся высыпания. При постоянном использовании средства возможно удалить следы от прыщей.