 

Беременная модель Эшли Грэм поделилась новым фото в бикини

20.08.2021, 15:10, Разное
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Модель plus-size 33-летняя Эшли Грэм готовится к рождению второго ребенка, о чем звезда подиумов сама сообщила публике в июле. При этом, продолжает довольно активно вести соцсети, рассказывая и показывая, как живет, что делает и чем питается. Вчера Эшли опубликовала новые фото в купальнике. Будучи в интересном положении, модель все равно отдает предпочтение открытым компектам, классическим бикини. На фото, сделанным на террасе дома, Грэм в бело-голубом бикини, той же расцветки пляжном платье и кроксах в тон.

Нашла обувь в тон, – так и подписала серию снимков модель.

Можно предположить, что фото, как и многие другие откровенные снимки, которые Эшли публиковала во время первой беременности и после родов, сделал ее муж Джастин Эрвин. Супруги вместе более 11 лет. А конце лета 2020-го они отметили десятую годовщину свадьбы.

Эшли Грэм

В сторис Грэм добавила еще летних фото в купальниках, а еще снимки того, чем питается. Фрукты, овощи, рыба на гриле, пирожки жаренные, картофель – рацион беременной модели разнообразен и далек от диетического. Впрочем, Эшли никогда не боялась “набрать лишнее”.

Грэм известна не только своими дефиле и съемками у модных брендов, но и особым отношением к своему телу. Она никогда не стеснялась откровенных и неретушированных кадров, а статус мамы не только не повлиял на ее позицию, но даже еще больше раскрепостил. Более того, первая беременность и набранные за то время килограммы сделали ее счастливее и увереннее в себе, о чем Грэм рассказывала в соцсетях:

За всю беременность я набрала 50 фунтов (чуть больше 22 кг. – прим. ред.). И знаете что? Мне все равно! Я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас. И я очень благодарна тому, что мое тело и сын позволили мне быть такой же подвижной и гибкой. Между тренировками, йогой, иглоукалыванием и лимфатическим массажем я наконец, приняла всю эту беременность и поняла, как чувствовать себя лучше всего.Эшли Грэм с мужем

На последних неделях первой беременности модель устроила нашумевшую в сети ню-фотосессию. А вскоре после родов снялась обнаженной вместе с новорожденным сыном, который появился на свет в январе прошлого года.

Эшли Грэм с сыном



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