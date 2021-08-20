 

Аномальная жара ежегодно уносит сотни тысяч жизней — исследование

20.08.2021, 15:02, Разное
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Обзор «Жаркая погода и экстремальная жара: риски для здоровья» провели ученые из США, Австралии и Канады. По оценкам исследователей, только в 2019 году от высоких температур во всем мире скончались не менее 356 тысяч человек. В целом, смертность, связанная с жарой, возросла с 1980 года по 2016 год на 74% во всем мире, и эти показатели продолжают расти. Вероятно, с каждым годом жертв аномальных температур будет с каждым годом все больше, считают ученые.

Экстремальная жара может быть связана как минимум с 17 причинами смерти, большинство из которых имеют отношение к сердечно-сосудистым и легочным заболеваниям. Также высокая температура может стать прямой или косвенной причиной убийства, самоубийства и утопления. Кроме того, слишком жаркая погода традиционно вызывает увеличение числа госпитализаций и проблем с психическим здоровьем.

«Самая большая сложность в том, что это скрытая климатическая проблема, потому что она убивает много людей, но она не впечатляет, как ураган или что-то в этом роде. Она просто происходит постоянно, тем она и коварна», — сообщил CNN эпидемиолог по окружающей среде Тарик Бенмархния (Tarik Benmarhnia) из Калифорнийского университета.

Во втором исследовании ученые из Канады, Австралии и Великобритании сообщили, что кондиционеры, которые становятся единственным спасением в жару, значительно увеличивают выбросы парниковых газов в атмосферу. Сейчас, в условиях глобального потепления, необходимы более экологичные и доступные варианты охлаждения. Например, вентиляторы на батареях и доступ к воде. В городах необходимо увеличивать количество зеленых насаждений и настенных покрытий для отражения тепла от зданий.

Ученые также предложили реализовать различные меры реагирования, такие как системы раннего предупреждения о повышении температуры выше нормы и грамотного прогнозирования аномальной жары.

Напомним, этим летом 2021 года было зафиксировано множество температурных рекордов в разных странах, в том числе в России. Так, в конце июня в канадской провинции Британская Колумбия был зафиксирован температурный максимум в истории государства — 49,6°С. Аномально жаркая погода унесла жизни 719 человек. В Кувейте температура в тени повышалась до +53,2°С, а на солнце – до +73°С. В РФ лето-2021 стало самым жарким за последние 11 лет.



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