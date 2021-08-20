 

Меркель прилетела в Москву, Путин назвал Германию “одним из основных партнеров”

20.08.2021, 15:00, Новости дня
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По прилете Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, сообщает “Интерфакс”, — как поясняли в посольстве Германии в России, в память о 80-летии со дня нападения вермахта на Советский Союз 22 июня 1941 года.

Фото: EPA

После этого в Кремле началась встреча Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

“Хотел бы отметить, что Федеративная Республика остается одним из основных партнеров для нас – и в Европе, и в мире в целом, в том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве федерального канцлера”, – приветствовал Меркель российский президент.

Он отметил, что ФРГ – в частности, второй торгово-экономический партнер РФ после Китая.

“У нас много вопросов, которые требуют обсуждения и в личном формате. Так что я уверен, что это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный серьезным, деловым содержанием”, – заявил Путин.

После протокольной части переговоры продолжились за закрытыми дверями. По словам спикера немецкого правительства Штеффена Зайберта, планируется, что на них лидеры обсудят “большие нерешенные международные вопросы” – ситуацию в Афганистане, войну на Донбассе, влияние России на диктаторский режим в Беларуси, писало AP.

Контекст:

Через два дня, 22 августа, канцлер ФРГ посетит Киев и встретится с Зеленским. 18 августа правительство ФРГ обнародовало программу визита Меркель в Киев. В частности, она получит орден и будет говорить с президентом Владимиром Зеленским о Минских соглашениях.

Зеленский выражал надежду, что Меркель и Путин на встрече в Москве достигнут определенного соглашения, с которым она прибудет в Киев. “Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС”, – подчеркнул глава государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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