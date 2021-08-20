 

Врач Елена Черненко рассказала о способе избавиться от головной боли без таблеток

20.08.2021, 14:58, Разное
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Врач-терапевт Елена Черненко пояснила о простом и быстром способе избавиться от головной боли без таблеток. Для этого достаточно уделить время физическим нагрузкам.
Именно активное времяпровождение с нагрузкой на мышцы позволит телу активизироваться и расширить сосуды. Как результат, к голове начнёт поступать больше полезного кислорода и боль проходит. Также следует уделять время правильной осанке при работе за компьютером, так как из-за постоянного напряжения в шейном отделе возникает перенапряжение, что неизменно приводит к дискомфорту. Именно поэтому людям с малоподвижным образом жизни или при работе на удалённой основе не следует пренебрегать йогой и плаванием, а также другими лёгкими физическими нагрузками.

Не стоит игнорировать неправильное положение во время сна. Любые нарушения в этом случае провоцируют головные боли и усталость. Лучше всего начать с выбора ортопедической подушки. Если же она не помогает, то не лишним будет записаться на курс массажа. В конце списка находится жидкость, которую следует регулярно употреблять в течение дня. Это поможет снизить нагрузку на кровеносную систему и улучшить состояние человека, избавив его от головной боли, пишет интернет-издание NewInform.



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