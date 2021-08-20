Диетолог назвал помогающий похудеть ингредиент для кофе

Диетолог назвал популярный ингредиент, используемый для кофе, который эффективно помогает похудеть. Улучшив метаболизм, можно обрести желанную стройность, просто правильно организуя свой завтрак.

Многие стремятся похудеть, соблюдая различные диеты и занимаясь изнуряющими упражнениями в спортзале. Однако достичь желанной стройности можно, просто употребляя традиционную чашечку кофе. Для этого нужно добавить к ней популярную и доступную любому приправу, заменив нею сахар.

Избавление от лишних килограммов и сантиметров талии происходит благодаря нормализации углеводного обмена. Этот процесс хорошо выполняют различные специи, в том числе, корица. Российский диетолог Алексей Ковальков предлагает добавлять пряность в кофе по утрам, заменив нею традиционно используемый сахар. Это не только поможет избежать потребления излишних простых углеводов. Корица, благодаря своему химическому составу, уменьшает восприимчивость инсулином клеток-рецепторов. Благодаря этому они восстанавливаются, что способствует улучшению состояния здоровья.

Специалист напоминает, что увеличение веса происходит из-за сбоев в метаболизме. Для того, чтобы похудеть, следует, в первую очередь, улучшить обмен веществ. Эту функцию, как пишет «Слово и дело», поможет оптимизировать употребление корицы, добавленной в кофе.