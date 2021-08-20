Диетолог назвал помогающий похудеть ингредиент для кофе

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20.08.2021, 14:58, Разное
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Диетолог назвал популярный ингредиент, используемый для кофе, который эффективно помогает похудеть. Улучшив метаболизм, можно обрести желанную стройность, просто правильно организуя свой завтрак.
Многие стремятся похудеть, соблюдая различные диеты и занимаясь изнуряющими упражнениями в спортзале. Однако достичь желанной стройности можно, просто употребляя традиционную чашечку кофе. Для этого нужно добавить к ней популярную и доступную любому приправу, заменив нею сахар.

Избавление от лишних килограммов и сантиметров талии происходит благодаря нормализации углеводного обмена. Этот процесс хорошо выполняют различные специи, в том числе, корица. Российский диетолог Алексей Ковальков предлагает добавлять пряность в кофе по утрам, заменив нею традиционно используемый сахар. Это не только поможет избежать потребления излишних простых углеводов. Корица, благодаря своему химическому составу, уменьшает восприимчивость инсулином клеток-рецепторов. Благодаря этому они восстанавливаются, что способствует улучшению состояния здоровья.

Специалист напоминает, что увеличение веса происходит из-за сбоев в метаболизме. Для того, чтобы похудеть, следует, в первую очередь, улучшить обмен веществ. Эту функцию, как пишет «Слово и дело», поможет оптимизировать употребление корицы, добавленной в кофе.



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